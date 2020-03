Συρία: Ό,τι πετά στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας θα καταρρίπτεται

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:55

Ο στρατός της Συρίας ανακοίνωσε ότι κλείνει τον εναέριο χώρο πάνω από το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας για όλα τα αεροσκάφη και τα drones, ενώ τόνισε ότι θα καταρρίπτει οποιοδήποτε αεροσκάφος τον παραβιάζει, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο SANA.

"Οποιοδήποτε αεροσκάφος παραβιάσει τον εναέριο χώρο μας, θα αντιμετωπίζεται ως εχθρικό και θα καταρρίπτεται", δήλωσε στρατιωτική πηγή σύμφωνα με το SANA.

The aircraft type L39 (machine gun) belonging to the Assad regime took off from #Hama Military Airport, the symbol of the "Shaheen7" plane. pic.twitter.com/2xrasbetyz