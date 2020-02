Επίθεση Τσαβούσογλου: Μιλούν για διεθνές δίκαιο και πετούν δακρυγόνα

Επίθεση κατά της Ελλάδας για την αντιμετώπιση, από τις ελληνικές αρχές, των χιλιάδων προσφύγων που έχουν συγκεντρωθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα εξαπολύει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Με ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία μάλιστα απαντά σε δηλώσεις του Ελληνα ομολόγου του, Νίκου Δένδια και παραθέτει και φωτογραφίες από τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα στον Εβρο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσαβούσογλου:

"Κοιτάξτε ποιος μας δίνει μαθήματα για το διεθνές δίκαιο! Χωρίς ντροπή πετούν δακρυγόνα κατά χιλιάδων αθώων που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορά τους. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σταματούμε όσους εγκαταλείπουν τη χώρα μας, αλλά είναι καθήκον της Ελλάδας να τους συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σε ανθρώπους!".

Look who’s lecturing us on international law! They’re shamelessly throwing tear gas bombs on thousands of innocents piled at their gates. We don’t have an obligation to stop people leaving our country but #Greece has the duty to treat them as human beings! https://t.co/Av0v5GIy5o pic.twitter.com/C9ceVnlx4f