M. Σεντένο: Συγκαλεί έκτακτο Eurogroup για τον κοροναϊό

Έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup με τη διευρυμένη σύνθεση των "27" μέσω τηλεδιάσκεψης στις 4/3 ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Μάριο Σεντένο, προκειμένου να συντονισθούν οι εθνικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κοροναϊού.

To take stock of recent econ/fin developments and coordinate national responses to the spread of the #COVID19, I have decided to organize a conference call of the Eurogroup + (including non-€ member states) on 4 March. pic.twitter.com/fhhgW5db64