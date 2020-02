Νέο ρεκόρ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημειώνοντας 32 πόντους σε 27 λεπτά, στη νίκη των Μπακς με 133-86 επί των Θάντερ, έφτασε σε ένα ακόμα ρεκόρ στο ΝΒΑ, μιας και κατάφερε να πετύχει σε εννέα παιχνίδια, 30+ πόντους σε λιγότερα από 30 λεπτά.

Σε μία νίκη, που επέτρεψε στην ομάδα του Μιλγουόκι να φτάσει σε ρεκόρ 51-8.

"Εάν μου το έλεγε κάποιος πριν από δύο, τρία χρόνια ότι θα φτάναμε σε 51-8 δεν θα το πίστευα", είπε ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά το τέλος της αναμέτρηση με την ομάδα της Οκλαχόμα.

"We're 51 and 8!! If you told me that two/three years ago...I'd be like 'yeah, whatever.'" pic.twitter.com/xQKRNKzQFM