Νέο πλήγμα για τον Ερντογάν: Σκοτώσαμε 7-10 Τούρκους στρατιώτες, λένε οι δυνάμεις του Χαφτάρ

Από επτά έως δέκα είναι οι νεκροί Τούρκοι στρατιώτες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, μετά από σημερινούς βομβαρδισμούς στην Τρίπολη.

Πολλοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα διαφόρους τομείς της Τρίπολης, συμπεριλαμβανομένου και του μοναδικού εν λειτουργία αεροδρομίου της λιβυκής πρωτεύουσας, του Μιτίγκα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές, όπως έγινε γνωστό από καλά ενημερωμένες πηγές. Η διεύθυνση του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι οι εγκαταστάσεις στοχοθετήθηκαν από πολλές ρουκέτες και ανακοίνωσαν ότι διακόπτονται οι πτήσεις. Μάρτυρες ανέφεραν ότι έχει χτυπηθεί ο διάδρομος προσγείωσης και ότι το αεροδρόμιο εκκενώθηκε.

Κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι οι σημερινοί βομβαρδισμοί ήταν από τους χειρότερους που έχουν σημειωθεί αφότου οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές συμφώνησαν σε μια εκεχειρία, στις αρχές Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, λόγω της κατάστασης απομακρύνθηκαν ορισμένοι ασθενείς από ένα νοσοκομείο που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο.

Ρουκέτες έπεσαν επίσης στις συνοικίες αλ Χαντάμπα αλ Χάντρα, Σουκ ελ Τζουμάα και Άμπου Σλιμ, στα νοτιοανατολικά προάστια της Τρίπολης, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην περιοχή.

Όπως ανέφεραν οι δυνάμεις του Χαφτάρ, 7-10 Τούρκοι στρατιώτες και κάμποσοι τζιχαντιστές σκοτώθηκαν στο "Δάσος της Νίκης", ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού.

Όπως αποκαλύπτουν, στοχοθέτησαν τα συγκεκριμένα σημεία ως αντίποινα, καθώς χτες, τουρκικό drone επιτέθηκε σε αυτοκίνητο σκοτώνοντας μία ολόκληρη οικογένεια, τον πατέρα, τη μητέρα και τα τρία τους παιδιά.

Όποια χώρα σχεδιάζει να καταλάβει τη χώρα μας είναι εχθρός και θα πολεμήσουμε με όλη μας τη δύναμη, από την αρχή της κρίσης ήταν γνωστό ότι η Τουρκία δεν στοχεύει στη σταθερότητα, δεν τους προκαλέσαμε ποτέ και έστειλαν όπλα και τρομοκράτες. Καθήκον μας είναι να αμυνθούμε και να προστατεύσουμε τη χώρα μας, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού.

Πέτρος Κράνιας