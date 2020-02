Τουρκία προς συριακό καθεστώς: Θα πληρώσετε "το πιο βαρύ τίμημα" (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09:46

Ραγδαίες συνεχίζουν να είναι οι εξελίξεις στη σύγκρουση Τουρκίας-Συρίας.

Όπως ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο νομάρχης της περιοχής Αντιόχειας-Χατάι, Ραχμί Ντογάν, 33 τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή της συριακής αεροπορίας στην Ιντλίμπ. Κατά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, άλλοι 36 στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ έφτασε τα ξημερώματα στη Χατάι όπου βρίσκεται το κέντρο του τουρκικού Γενικού Επιτελείου για τις επιχειρήσεις στη Συρία. Η Χατάι συνορεύει με την περιοχή του Ιντλίμπ.

Ο Χουλουσί Ακάρ, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς του τουρκικού στρατού ξηράς και της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, επισκέφτηκε τραυματίες στρατιωτικούς που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη Χατάι.

Σε δήλωσή του σήμερα τα ξημερώματα, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν διεμήνυσε ότι το καθεστώς Άσαντ θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα για αυτή την ποταπή επίθεση. Η Τουρκία θα απαντήσει, πρόσθεσε ο Αλτούν.

Κινητοποίηση υπάρχει και από τη ρωσική πλευρά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας γνωστοποίησε ότι στέλνει δύο πολεμικά πλοία ικανά να εκτοξεύουν πυραύλους Κρουζ τύπου Kalibr στη Μεσόγειο, προς τις ακτές της Συρίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης επρόκειτο να εξαπολύσουν μεγάλη επίθεση εναντίον της Ιντλίμπ και οι συριακές δυνάμεις αποφάσισαν να κινηθούν, αλλά μεταξύ των αντικαθεστωτικών βρίσκονταν Τούρκοι στρατιώτες. Δεν συμμετείχαν ρωσικά αεροσκάφη στη χθεσινή επίθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μόσχας.

Εξάλλου, ο ανταποκριτής του Economist στην Τουρκία, Piotr Zalewski, με ανάρτησή του στο twitter δημοσίευσε ένα βίντεο τα ξημερώματα της Παρασκευής, με εξοργισμένους Τούρκους που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο ρωσικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη φωνάζοντας: "δολοφόνε Ρωσία, δολοφόνε Πούτιν".

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Εμέρ Τσελίκ σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk εξάλλου επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία έχει σκοπό να άρει τις πύλες προς την Ευρώπη στους πρόσφυγες από την Ιντλίμπ.

"Η Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει την πίεση των προσφύγων που έρχονται. Η πολιτική μας για τους πρόσφυγες παραμένει η ίδια, αλλά τώρα πλέον δεν είμαστε σε θέση να συγκρατήσουμε τους πρόσφυγες. Το μόνο που μπορεί να κάνει η ΕΕ είναι να δηλώσει ότι στηρίζει την Τουρκική Δημοκρατία. Τίποτε άλλα δεν έχει σημασία για την Τουρκία", είπε.

Ήδη, και όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, πρόσφυγες κατευθυνόταν στη διάρκεια της νύχτας προς τα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΣΚΑΪ, όσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, την Ανδριανούπολη και τα τουρκικά παράλια άκουσαν ότι δεν υπάρχουν μπλόκα και παίρνουν ταξί, λεωφορεία ή περπατούν προς τα σύνορα.

WATCH: Refugees going to GREECE from #Turkey as Turkish authorities opened the borders into Europe without any explanation. pic.twitter.com/0AxRpgAZbO

Χθες βράδυ μετά την έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, με γραπτό μήνυμά του ανακοίνωσε ότι λήφθηκε απόφαση η Τουρκία να απαντήσει στο "παράνομο καθεστώς του Άσαντ". Ως εκ τούτου "οι αεροπορικές μας δυνάμεις και οι δυνάμεις ξηράς μας έχουν ξεκινήσει να χτυπούν όλους τους γνωστούς στόχους του καθεστώτος (Άσαντ) και συνεχίζουν να τους χτυπούν".

"Οι ενέργειές μας θα συνεχιστούν μέχρι να κοπούν τα χέρια αυτών που τα άπλωσαν στην τουρκική σημαία", πρόσθεσε.

Ο ίδιος εξάλλου σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, υποστήριξε ότι η Ρωσία και το Ιράν, χώρες οι οποίες υποστηρίζουν το συριακό καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, θα απολέσουν όλη την αξιοπιστία τους εάν δεν συμβάλλον να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην επαρχία Ιντλίμπ.

We had a national security meeting under the leadership of our President Erdogan following the cowardly attack on our troops. Turkey decided to respond to the illegitimate Assad regime responsible for this attack and the murder of hundreds of thousands of Syrians.