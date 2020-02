Δυνάμεις Χαφτάρ: Εξοντώσαμε Τούρκο διοικητή στη Λιβύη

Για "εξόντωση" Τούρκου αξιωματικού με διοικητική αρμοδιότητα στις τουρκικές δυνάμεις στη Λιβύη κάνουν λόγο οι δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ στη Λιβύη, μέσω ανεπίσημου λογαριασμού τους στο Twitter.

Οι δυνάμεις του LNA τονίζουν χαρακτηριστικά: "Μακάρι να καεί στην κόλαση. Τούρκος διοικητής. Εξοντώθηκε από τον Λιβυκό Στρατό".

May he burn in hell.#Turkish commander

Eliminate by the Libyan Army #LNA , #Libya #Tripoli pic.twitter.com/UXZJliYmwW