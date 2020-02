Η λαϊκή εξέγερση της Αλγερίας συμπλήρωσε 53 εβδομάδες γαλήνιων και αναποτελεσματικών διαδηλώσεων

Οι Αλγερινοί συμπλήρωσαν σήμερα την 53η συνεχόμενη εβδομάδα των διαδηλώσεών τους, που μέσα σε τούτον τον χρόνο της λαϊκής εξέγερσης έχει μεν κατορθώσει να προκαλέσει την πτώση του Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα από την σχεδόν ‘ισόβια’ προεδρία του, δεν έχει επιτύχει δε να μεταβάλλει την καθεστηκυία τάξη, που νέμεται την εξουσία της χώρας από την επαύριο της ανεξαρτησίας της.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των οργανώσεων που πρωτοστατούν στο κίνημα αμφισβήτησης, γνωστό ως ‘Χιράκ’, πολλές χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι, συντεταγμένα και γαλήνια, στο Κεντρικό Ταχυδρομείο στο κέντρο του Αλγερίου, ένα από τα εμβληματικά σημεία των κινητοποιήσεων.

The #Hirak movement of #Algeria 🇩🇿 is nearing its first birthday (Feb 22) and of course Algerian protesters couldn't miss out on the occasion to celebrate pic.twitter.com/3LL26ULeaq