Τραμπ: ''Μια ακόμη καμπάνια παραπληροφόρησης'' από τους Δημοκρατικούς το δημοσίευμα για ρωσική ανάμειξη στις εκλογές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή μέσω Twitter πως η ιδέα ότι η Ρωσία θέλει την επανεκλογή του αποτελεί "μια ακόμη καμπάνια παραπληροφόρησης" που ξεκίνησαν οι Δημοκρατικοί.

''Μια ακόμη καμπάνια παραπληροφόρησης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο στην οποία υποστηρίζουν ότι η Ρωσία με προτιμά σε αντίθεση με τον οποιονδήποτε από τους υποψήφιους Δημοκρατικούς που ακόμα δεν έχουν καταφέρει μετά από δύο εβδομάδες να καταμετρήσουν τις ψήφους τους στην Αϊόβα''.

Το tweet του Τραμπ έρχεται σε συνέχεια του δημοσιεύματος της εφημερίδας New York Times στο οποίο υποστηρίζεται ότι η Μόσχα "αναμιγνύεται στην προεκλογική εκστρατεία του 2020 προσπαθώντας να επανεκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ".

