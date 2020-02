Λονδίνο: Μαχαιρώθηκε ένας άνθρωπος σε τζαμί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:39

Ένας άνδρας μαχαιρώθηκε σε τζαμί στο κέντρο του Λονδίνου κατά την απογευματινή προσευχή, ενώ σύμφωνα με μάρτυρες το θύμα είχε τραύματα στο λαιμό, όπως μεταδίδει ο Independent.

Οι αστυνομικές αρχές κατέφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν έναν άνδρα ως ύποπτο για την επίθεση.

A racist white terrorist ran into Regents Park Mosque during Asr prayer today (late afternoon prayer) and stabbed the Muaddin in the neck. This is absolutely terrible. No muslim is safe in their places of worship!! #regentspark pic.twitter.com/Asks4IRLEB