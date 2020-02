Κοροναϊός: Η παράλυση της οικονομικής δραστηριότητας μείωσε, πρόσκαιρα, τις εκπομπές CO2 της Κίνας

Η επιδημία του ιού Covid-19, που έχει παραλύσει την οικονομική δραστηριότητα στην Κίνα, είναι πιθανόν ότι έχει μειώσει κατά τουλάχιστον ένα τέταρτο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που προκαλεί ο ασιατικός γίγαντας και μεγαλύτερος παγκόσμιος ρυπαντής, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα. Όμως, τα αποτελέσματα αυτά δεν θα είναι παρά προσωρινά.

Οι διακοπές του νέου κινεζικού έτους, η έναρξη του οποίου έπεσε φέτος στις 25 Ιανουαρίου, παρατάθηκαν de facto μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Έκτοτε, εξαιτίας της λήψης δραστικών μέτρων αποκλεισμού και περιορισμού της κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της επιδημίας, πολλά εργοστάσια παραμένουν εκτός λειτουργίας ή υπολειτουργούν.

Αποτέλεσμα: η ενεργειακή κατανάλωση και οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 100 εκατομμύρια τόνους σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους, σύμφωνα με την μελέτη που δημοσιεύθηκε από την ειδικευμένη ιστοσελίδα Carbon Brief.

Κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες (από τις 3 έως τις 16 Φεβρουαρίου), οι εκπομπές του CO2 προσεγγίζουν τα 300 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με την μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ειδικούς του Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) που εδρεύει στην Φινλανδία.

Κατά τις δύο εβδομάδες που ακολούθησαν πέρυσι τις γιορτές του νέου κινεζικού έτους, η Κίνα είχε εκπέμψει 400 εκατομμύρια τόνους.

"Η μείωση της κατανάλωσης άνθρακα και πετρελαίου δείχνει περιορισμό κατά τουλάχιστον 25% των εκπομπών σε σχέση με συγκρίσιμη περίοδο του περασμένου έτους", πτώση που αντιστοιχεί στο 6% των παγκόσμιων εκπομπών την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την μελέτη.

Η μείωση σε περίοδο δύο εβδομάδων θα μπορούσε, από μόνη της, να μεταφρασθεί σε περιορισμό κατά περίπου 1% των ετήσιων εκπομπών του μεγαλύτερου ρυπαντή του πλανήτη.

Η μελέτη επιμένει ότι το πραγματικό ερώτημα είναι εάν το αποτέλεσμα αυτό θα έχει διάρκεια ή θα αναιρεθεί, έως και ανατραπεί στην συνέχεια.

Σύμφωνα με το BloombergNEF, οι κινεζικές εκπομπές μπορεί να αυξηθούν σε ετήσια βάση εξαιτίας του πλάνου οικονομικής ανάκαμψης που εκπονούν οι κινεζικές αρχές, που περιλαμβάνει πολύ ενεργοβόρα εργοτάξια έργων υποδομής.

"Όταν η επιδημία θα έχει υποχωρήσει, είναι πιθανόν να διαπιστώσουμε "ρύπανση αντιποίνων", με τις βιομηχανικές μονάδες να μεγιστοποιούν τη παραγωγή του για να ισοφαρίσουν τις απώλειες της παρατεταμένης αργίας", δήλωσε ο Λι Σουό, εκπρόσωπος της Greenpeace-Κίνα.

"Είναι ακόμη πιο πιθανό αφού η κυβέρνηση δεν έχει χαμηλώσει τους οικονομικούς στόχους", λέει. "Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χαρεί για μια καλοδεχούμενη παύση εν μέσω κλιματικής κρίσης, ας συγκρατήσει την αισιοδοξία του".

