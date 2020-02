Ο Τραμπ απειλεί με μηνύσεις… για την έρευνα Μάλερ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τρίτη μέσω Twitter, όπως αρέσκεται, να προχωρήσει σε μηνύσεις όσον αφορά την έρευνα Μάλερ για ενδεχόμενη ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, με αφορμή την καταδίκη του πρώην συνεργάτη του, Ρότζερ Στόουν, για παρακώλυση της έρευνας.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έγραψε στο Twitter ότι η έρευνα είναι κατάφορα δυσφημιστική και θα έπρεπε να πεταχθεί.

"Εάν δεν ήμουν πρόεδρος, θα προχωρούσα σε μηνύσεις εναντίον όλων… Αλλά ίσως και να το κάνω. Κυνήγι μαγισσών”, έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

These were Mueller prosecutors, and the whole Mueller investigation was illegally set up based on a phony and now fully discredited Fake Dossier, lying and forging documents to the FISA Court, and many other things. Everything having to do with this fraudulent investigation is...