Βρετανία: Ο νέος ΥΠΟΙΚ δεν πάει G20 και ετοιμάζει τον νέο, "ριζοσπαστικό" προϋπολογισμό του Τζόνσον

Ο νέος υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, θα ανακοινώσει το σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2020 στις 11 Μαρτίου και μάλιστα δεν θα παραστεί στη σύνοδο των ΥΠΟΙΚ των χωρών της G20 προκειμένου να ασχοληθεί με την προετοιμασία του.

"Θα αποτελεί την εκπλήρωση των υποσχέσεων που δώσαμε στον βρετανικό λαό - αναβαθμίζοντας και απελευθερώνοντας τις δυνατότητες της χώρας", σημείωσε ο Σούνακ μέσω Twitter.

Cracking on with preparations for my first Budget on March 11. It will deliver on the promises we made to the British people – levelling up and unleashing the country’s potential. pic.twitter.com/5msCVfJWN8