Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στη Μπανγκόκ - Τουλάχιστον 1 νεκρός

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε την Τρίτη, μετά από εισβολή ενόπλου σε εμπορικό κέντρο στη Μπανγκόκ. Το περιστατικό σημειώθηκε 10 μόλις ημέρες μετά τη τραγωδία με τους 29 νεκρούς όταν ένας Ταϊλανδός στρατιώτης άνοιξε πυρ επίσης σε εμπορικό κέντρο στην επαρχία Νάνκον Ρατσάσιμα.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στο Century The Movie Plaza, κοντά στο Μνημείο Νίκης της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης. Πρόκειται για προσωπικό ζήτημα και ο δράστης έχει εγκαταλείψει τη σκηνή.

"Ένας άνθρωπος έχει πεθάνει και ένας άλλος έχει τραυματιστεί", δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της αστυνομίας, Krissana Pattanacharoen. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης πως γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη και διενεργεί έρευνα για την σύλληψή του.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης εισήλθε σε μια κλινική ομορφιάς στο εμπορικό κέντρο όπου εργαζόταν η πρώην σύζυγός του και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντάς την και τραυματίζοντας έναν παρευρισκόμενο, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.



