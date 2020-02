Διορίστηκε από το Eurogroup ο νέος πρόεδρος του EWG

Ο Φινλανδός Τόμας Σαρανχέιμο εξελέγη νέος πρόεδρος του Euro Working Group (EWG) στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, όπως ανακοίνωσε ο Μάριο Σεντένο με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

"Ο Τόμας είναι ένας έμπειρος αξιωματούχος με ισχυρό οικονομικό ιστορικό", αναφέρει ο Σεντένο στην ανάρτηση του. "Κατά τη θητεία του ως μέλος του EWG και της φινλανδικής Προεδρίας είχε δείξει την ισχυρή του ικανότητα να καταλήγει σε συμβιβασμούς. Η ατζέντα μας για τους επόμενους μήνες είναι απαιτητική, ιδίως με τα νέα βήματα [που πρέπει να γίνουν] για να ολοκληρωθεί η οικονομική και νομισματική ένωση. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί του για να φέρουμε εις πέρας αυτό το έργο".

