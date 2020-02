Thyssenkrupp: Σε διαπραγματεύσεις με δύο ομίλους για τη μονάδα ανελκυστήρων

Η Thyssenkrupp AG ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξάγει διαπραγματεύσεις με δύο κοινοπραξίας για την πώληση της μονάδας ανελκυστήρων, όπως μεταδίδουν ξένα πρακτορεία.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός όμιλος ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί συνομιλίες με την κοινοπραξία των Blackstone Group Inc., Carlyle Group Inc. και Canada Pension Plan Investment Board και την κοινοπραξία των Advent International Corp. και Cinven Group Ltd.

Παράλληλα, η φινλανδική εταιρεία Kone Oyj ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις.

Η Thyssenkrupp ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει "να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία για την πώληση ενός πλειοψηφικού πακέτου ή ολόκληρης της μονάδας".

Ταυτόχρονα, παραμένει στο τραπέζι το ενδεχόμενο εισαγωγής της μονάδας στο χρηματιστήριο εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τον προηγούμενο μήνα, η διευθύνουσα σύμβουλος της Thyssenkrupp, Martina Merz ανακοίνωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν επιβεβαιώσει ότι η αξία της μονάδας ξεπερνά τα 15 δισ. ευρώ.