Ο Ομπάμα αποθεώνει τον Γ. Αντετοκούνμπο

Λίγες ώρες μετά από την αναπάντεχη επίσκεψή του σε event του ΝΒΑ Cares στις γειτονιές του Σικάγο, ο Μπάρακ Ομπάμα υποδέχθηκε τον Κρις Πολ, τον Κέβιν Λοβ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε μια συζήτηση στην πόλη στην οποία γεννήθηκε και έχει πλέον επιστρέψει.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποθέωσε τους τρεις αθλητές, άλλωστε για τον Greek Freak έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν με κολακευτικά λόγια, πριν εξηγήσει τη σημασία της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

"Ο λόγος που κάλεσα τους συγκεκριμένους τρεις είναι πως, εκτός από σπουδαίοι αθλητές, είναι και καλοί άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις της καριέρας τους. Έχεις τον γέρο Κρις Πολ που πηγαίνει προς το τέλος, έχεις τον νεαρό Γιάννη Αντετοκούνμπο και έχεις και τον Κέβιν Λοβ που βρίσκεται κάπου στη μέση. Κάθε ένας από αυτούς έχει δείξει σπουδαίο χαρακτήρα, εντός κι εκτός παρκέ. Αυτό που κάνω μετά από τη θητεία μου ως πρόεδρος, είναι να αφοσιωθώ στο πως θα υποστηρίξουμε την εκπληκτική νέα γενιά των ηγετών που έρχονται" ήταν τα λόγια του Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και μίλησε για τους ανθρώπους στα Σεπόλια που βοήθησαν την οικογένειά του, με τον Ομπάμα να του ζητά να μην είναι τόσο "κλειστός" και να συνεχίσει να προσφέρει στην κοινωνία, όπως ούτως ή άλλως κάνει τα τελευταία χρόνια.

Ο Greek Freak θυμήθηκε και τις μέρες που σκούπιζε το παρκέ στο κλειστό του Ζωγράφου, λέγοντας πως "άλλα παιδιά δεν είχαν την τύχη που είχα εγώ ή την υποστήριξη που δέχθηκα από τη γειτονιά μου".

Barack Obama reflects on the last time he saw Kobe and Vanessa Bryant in Los Angeles. They had discussed teaming up together to work on the Obama Foundation. pic.twitter.com/lsLiX8Yh60