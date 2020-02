Συρία: Νέα κατάρριψη ελικοπτέρου των δυνάμεων Άσαντ από τους αντάρτες - Νεκροί οι χειριστές

Σε νέα κατάρριψη ελικοπτέρου των συριακών ενόπλων δυνάμεων, στις μάχες που διεξάγονται στις επαρχίες του Ιντλίμπ και του δυτικού Χαλεπίου, προχώρησαν οι Σύροι αντάρτες, τους οποίους στηρίζει η Τουρκία, πιθανότατα με πύραυλο εδάφους - αέρος.

Η κατάρριψη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των χειριστών του ελικοπτέρου, ενώ στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν ήδη εικόνες από την κατάρριψη και τα συντρίμμια του στο έδαφος.

Another #SyAAF helicopter shot down over #Ainjara, W. #Aleppo Countryside. pic.twitter.com/v4wt70WTyr