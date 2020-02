Γερμανία: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο γερμανικό κρατίδιο της Βάδης - Βυρτεμβέργης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία του κρατιδίου ανέφερε μέσω Twitter ότι αναζητεί τρεις υπόπτους οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά το περιστατικό χρησιμοποιήθηκε και μαχαίρι.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να αποφεύγουν την περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό, κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

In #Plochingen kommt es wegen des Polizeieinsatzes zu massiven #Verkehrsbehinderungen rund um den Bahnhof.



Wenn Ihr nicht dringend in die Stadt müsst, dann bleibt am besten daheim und meidet den Bereich.#EinsatzPlochingen