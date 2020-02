Ιντλίμπ: Νέες εντάσεις μεταξύ Τουρκίας-Συρίας - Καταρρίφθηκε συριακό ελικόπτερο

Ο συριακός στρατός επιτέθηκε εκ νέου εναντίον θέσεων παρατήρησης της Τουρκίας στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, προκαλώντας τα αντίποινα των τουρκικών δυνάμεων, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Σύροι αντάρτες που στηρίζονται από την Άγκυρα ενδέχεται να ανακτήσουν τον έλεγχο των περιοχών που έχασαν τις τελευταίες ημέρες γύρω από την πόλη Σαρακέμπ, ανατολικά της πόλης Ιντλίμπ, μετά την επιχείρηση που έχουν εξαπολύσει εκεί.

Από την πλευρά του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο συριακός στρατός εγκατέλειψε σήμερα την πόλη Ναϊράμπ και ότι ένα ελικόπτερό του καταρρίφθηκε από τους Σύρους αντάρτες που υποστηρίζει η Άγκυρα.

Opposition forces down an Assad regime helicopter south of #Idlib city near the M4 highway. These helicopters are mainly used to drop barrel bombs on random targets and are meant to cause maximum destruction on the reviving end. pic.twitter.com/DonViAsKRV