Σε Χοακίν Φοίνιξ και Ρενέ Ζελβέγκερ τα Όσκαρ καλύτερου Α' αντρικού και Α΄γυναικείου ρόλου αντίστοιχα

Η νοτιοκορεάτικη ταινία "Παράσιτα" (Parasite), υβρίδιο θρίλερ και διαβρωτικής μαύρης κωμωδίας για τις κοινωνικές ανισότητες στη σύγχρονη Σεούλ, μπόρεσε να σπάσει το ως χθες ανυπέρβλητο γλωσσικό φράγμα, αφού σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε διεθνές επίπεδο, για να πετύχει τελικά κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ στο Χόλιγουντ: να λάβει βραβείο καλύτερης ταινίας, το πλέον βαρύτιμο της αμερικανικής ακαδημίας του κινηματογράφου, μαζί με αυτά της καλύτερης σκηνοθεσίας, του καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Ο Χοακίν Φίνιξ έλαβε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ενσάρκωση του κλόουν τα βιώματα του οποίου τον μετατρέπουν σε σκοτεινό αντιήρωα στο Joker του Τοντ Φίλιπς, το πρίκουελ της σειράς των ταινιών Batman που σημείωσε απρόσμενη εισπρακτική επιτυχία.

Η Ρενέ Ζελβέγκερ έλαβε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της θρυλικής ερμηνεύτριας Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία "Τζούντι" (Judy). Αυτό είναι το δεύτερο Όσκαρ για την ηθοποιό, που είχε λάβει το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την "Επιστροφή στο Cold Mountain" (Cold Mountain) το 2004 και ήταν υποψήφια τέσσερις φορές.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα βραβεία Όσκαρ:

Καλύτερης ταινίας

"Παράσιτα" (Parasite)

Καλύτερου Α΄ ανδρικού ρόλου

Χοακίν Φίνιξ (Joker)

Καλύτερου Α΄ γυναικείου ρόλου

Ρενέ Ζελβέγκερ (Judy)

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Μπονγκ Τζουν Χο (Parasite)

Καλύτερου Β΄ ανδρικού ρόλου

Μπραντ Πιτ (Once Upon a Time in Hollywood)

Καλύτερου Β΄ γυναικείου ρόλου

Λόρα Ντερν (Marriage Story)

Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου

Μπονγκ Τζουν Χο (Parasite)

Καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου

Τάικα Ουατίτι (Jojo Rabbit)

Καλύτερης ταινίας animation

Toy Story 4

Καλύτερου ντοκιμαντέρ

American Factory

Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας

Parasite

Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού

"(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ