Ρωσία: Εκτός διαδρόμου κατέληξε αεροσκάφος στη Σιβηρία

Ένα Boeing 737 της εταιρείας UTair κατά την προσγείωση του στο αεροδρόμιο της πόλης Usinsk στη Σιβηρία, βγήκε από τον διάδρομο, πιθανώς από τις συνθήκες παγετού που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το RT, το αεροπλάνο πατώντας στον διάδρομο χτύπησε την ουρά του, ενώ γίνεται λόγος και για δυσλειτουργία του συστήματος προσγείωσης.

