ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ

Πυρ μέσα σε αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ της Νέας Υόρκης άνοιξε ένοπλος άνδρας, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

Ο δράστης μπήκε στο τμήμα και άρχισε να πυροβολεί. Μετά από λίγο αποχώρησε, οπότυε και δέχτηκε τα πυρά αστυνομικών. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν ένας αστυνομικός και ο δράστης.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέρα ένας αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στο ίδιο αστυνομικό τμήμα.

#Bronx: A police officer has been shot and wounded at the 41st precinct headquarters in the Bronx, the NYPD says. The incident comes just hours after a gunman targeted two law enforcement officers in the borough. - NBC New York pic.twitter.com/bjkoDqQZs2