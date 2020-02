Η Ελλάδα συμμετέχει στην έκθεση ψηφιακών επικοινωνιών και καινοτομίας της Βαρκελώνης

Το πρόσωπο της Ελλάδας που φιλοδοξεί να βρίσκεται μεταξύ των πρωταγωνιστών στη διεθνή σκηνή των ψηφιακών καινοτομιών και τεχνολογιών φιλοδοξεί να προβάλει φέτος η χώρα μας μέσω της αναβαθμισμένης συμμετοχής της στο Mobile World Congress 2020, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από 24-27 Φεβρουαρίου 2020.

Η εθνική αυτή συμμετοχή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η έκθεση και οι εκατοντάδες παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του MWC στη διάρκεια της εβδομάδας συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου και το σημαντικότερο τους προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους εκατοντάδων ισχυρών επιχειρήσεων πολλών κλάδων του επιχειρείν που αναζητούν ευκαιρίες συνεργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περσινή διοργάνωση συμμετείχαν 2.500 επιχειρήσεις από 198 χώρες και περιφέρειες, οι οποίες παρουσίασαν τις δραστηριότητες, προσελκύοντας περισσότερους από 110.000 επισκέπτες. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της διοργάνωσης του MWC είναι η ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης που ξεπερνούν τους 3.500 από ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά και έντυπα μέσα.

Η ελληνική συμμετοχή

Η ελληνική συμμετοχή συνδιοργανώνεται από το 2013 από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) με την αρωγή της Πολιτείας μέσω των αρμόδιων υπουργείων, της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και του Enterprise Greece και υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και τεχνολογικών φορέων, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων για τον κλάδο της τεχνολογίας. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της ελληνικής πρεσβείας στη Μαδρίτη και του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων που συμμετείχε στις προηγούμενες διοργανώσεις.

Φέτος η εθνική συμμετοχή θα εκπροσωπηθεί από δέκα πολλά υποσχόμενες εξωστρεφείς ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και περισσότερες από 25 ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις από τον χώρο των επικοινωνιών και των ψηφιακών τεχνολογιών. Οι ελληνικές εταιρείες θα αναπτυχθούν σε δύο εθνικά περίπτερα, ένα στον κεντρικό χώρο της έκθεσης MWC και ένα στον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων-startups "4 Years from Now" (4YFN), αλλά και σε μεμονωμένα περίπτερα, οι ισχυρότερες επιχειρηματικά. Στα περίπτερα θα συμμετέχουν επίσης συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων από το χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και επικοινωνίας, καθώς και δομές υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Το σύνθημα της ελληνικής συμμετοχής είναι "Greece Scales Up!" εκφράζει τη νέα φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Αποτελέσματα ελληνικής συμμετοχής στο MWC 2013-2019

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα έρευνας με πηγή τους συμμετέχοντες στις προηγούμενες διοργανώσεις από την εμπειρία αλλά και τα οφέλη συμμετοχής τους στην MWC.

Στα βασικά συμπεράσματα συγκαταλέγονται:

- Το 43% δήλωσε ότι ο κύριος λόγος που αποφάσισαν να παρευρεθούν για πρώτη φορά στο MWC ήταν η ανάπτυξη της εξωστρέφειας (προώθηση προϊόντων & εξεύρεση νέων πελατών).

- Η δικτύωση και συγκεκριμένα η εξεύρεση νέων συνεργατών ήταν η δεύτερη επικρατέστερη απάντηση (32%).

- Ακολούθησαν οι συναντήσεις με υπάρχοντες συνεργάτες (14%) και η ενημέρωση για τις νέες τάσεις (11%).

Οφέλη από τη συμμετοχή

- Ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή στο MWC είναι πολύ υψηλός, με σημαντικότερη ικανοποίηση να σημειώνεται στη "διεύρυνση συνεργασιών" (77%), και στην "απόκτηση τεχνογνωσίας & δεξιοτήτων" (73%).

- Το 60% απάντησαν ότι η συμμετοχή στην έκθεση συνετέλεσε στην αύξηση του τζίρου των εξαγωγών τους από 5-30%, με μέση ετήσια αύξηση 14%.

- Σημαντικό εύρημα είναι ότι ακόμη και οι εταιρείες που δήλωσαν ότι δεν σημειώθηκε αύξηση στις εξαγωγές ως συνέπεια της συμμετοχής τους, ήταν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένες στους δείκτες εξωστρέφειας "διεύρυνση συνεργασιών" και"απόκτησης τεχνογνωσίας" (60% έκαστο).

- Ως σημαντικότερο όφελος σημειώνεται "η ενημέρωση για τις νέες τάσεις και η συνειδητοποίηση του μεγέθους της παγκόσμιας αγοράς" (35%). Εύρημα που υποδηλώνει ότι οι περισσότερες τεχνολογικές εταιρείες έχουν εσφαλμένη εικόνα για το εύρος και τη λειτουργία του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.

- Ακολουθεί "η προσέγγιση πελάτη-επενδυτή" (32%), "η ανάπτυξη προϊόντων" (24%) και "η ανάγκη για συνεργασίες" (9%).

Δηλώσεις μελών ΔΣ ΣΕΚΕΕ για την MWC

Χαρακτηριστικές είναι πρόσφατες δηλώσεις μελών της διοίκησης του ΣΕΚΕΕ για το MWC:

Γιώργος Μαρκατάτος, αντιπρόεδρος ΣΕΚΕΕ: To MWC είναι το βάζο με το μέλι της τεχνολογίας"

Άγγελος Αναγνώστου, αντιπρόεδρος ΣΕΚΕΕ: Η καλύτερη έκθεση για την εξωστρέφεια μιας τεχνολογικής εταιρείας

Σπύρος Καράμπαμπας, International Development/Treasurer ΣΕΚΕΕ: Το MWC είναι για έναν τεχνολόγο, μια αποκάλυψη.

Στη τεράστια σημασία της ελληνικής συμμετοχής έχει αναφερθεί πολλές φορές και ο γενικός διευθυντής του ΣΕΚΕΕ Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης.