Ταϊλάνδη: Διέφυγε ο ένοπλος μετά από ανταλλαγή πυρών με τις ειδικές δυνάμεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:25

Ο Ταϊλανδός υποαξιωματικός που προκάλεσε σφαγή στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα της βορειοανατολικής Ταϊκάνδης κατάφερε να διαφύγει από τον εμπορικό κέντρο όπου είχε ταμπουρωθεί, μετά από ανταλλαγή πυρών με τις ειδικές δυνάμεις, μετέδωσε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι, το Thairath TV.

Ο Τζακραπάντ Τόμα αντάλλαξε πυρά με τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων στο πολυώροφο γκαράζ του εμπορικού κέντρου. Στη συνέχεια, πυροβόλησε μια φιάλη αερίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και μέσα στη σύγχυση εξαφανίστηκε, ανέφερε ο ρεπόρτερ του καναλιού.

Δύο μέλη των ειδικών δυνάμεων τραυματίστηκαν.

Ο ένοπλος συνέχισε να πυροβολεί και στον δρόμο, κοντά στο γκαράζ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ταϊλάνδης ο ύποπτος είναι 34 ετών, ήταν επαγγελματίας στρατιώτης, εκπαιδευτής σκοποβολής στη μονάδα του και εκπαιδευμένος ελεύθερος σκοπευτής στο πρόγραμμα των ειδικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, δύο νεκροί μεταφέρθηκαν έξω από το εμπορικό κέντρο Terminal 21, όπου είναι σε εξέλιξη μια κατάσταση ομηρείας, αφού προηγουμένως ακούστηκαν σφοδρά πυρά, την ώρα που οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο για να διασώσουν τους παγιδευμένους και να συλλάβουν τον 32χρονο υπαξιωματικό.

"Τους είδα να μεταφέρουν έξω δύο θύματα", είπε ο φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters Ατίτ Περαβονμέτα, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Η αστυνομία δεν έχει προβεί σε καμία ανακοίνωση και τα στοιχεία των θυμάτων παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν έξω από το εμπορικό κέντρο, τα πυρά ακούστηκαν από το υπόγειο του κτιρίου.

Το συγκρότημα του εμπορικού κέντρου αποτελείται από πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και ένα πολυώροφο γκαράζ.

Ο 32χρονος υπαξιωματικός Τζακραπάντ Τόμα σκόρπισε τον θάνατο στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα (γνωστή και με την ονομασία Κοράτ) πυροβολώντας μέσα σε μια στρατιωτική βάση, σε έναν βουδιστικό ναό και στο εμπορικό κέντρο. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν. Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι περίπου 10 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Τόμα ξεκίνησε τη σφαγή αργά το απόγευμα, από μια στρατιωτική βάση, όπου σκότωσε τρεις ανθρώπους. Αρχικά άνοιξε πυρ στο σπίτι ενός ανώτερου αξιωματικού και μετά μέσα στον στρατώνα. "Έκλεψε ένα στρατιωτικό όχημα και πήγε στο κέντρο της πόλης", είπε ο αντισυνταγματάρχης Μονγκόλ Κουπτασίρι. Εκεί, μπήκε στο εμπορικό κέντρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως τους πελάτες, με όπλα που είχε κλέψει από το οπλοστάσιο της βάσης.

Δεν υπάρχουν ξένοι υπήκοοι μεταξύ των νεκρών ή των τραυματιών στο εμπορικό κέντρο Terminal 21 της πόλης Νακόν Ρατσασίμα, ανέφερε η πρεσβεία της Ρωσίας.

"Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μέχρι τις 23.00 τοπική ώρα δεν υπήρχαν ξένοι πολίτες" μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτήν.

Νωρίτερα, ο 32χρονος Τζακραπάντ Τόμα πυροβόλησε και σκότωσε τον διοικητή του και άλλους δύο ανθρώπους μέσα σε μια στρατιωτική βάση και διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο. Πυροβολούσε στην τύχη τους περαστικούς, κατευθυνόμενος προς το εμπορικό κέντρο, όπου στη συνέχεια κράτησε ομήρους τουλάχιστον 16 ανθρώπους.

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Amarin μετέδωσε απευθείας εικόνες, στις οποίες διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να τρέχουν έξω από το εμπορικό κέντρο. Κάποιοι κρατούσαν στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά, άλλοι βοηθούσαν ηλικιωμένους.

"Η αστυνομία και ο στρατός ενώνουν τις δυνάμεις τους και βοήθησαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί μέσα από το εμπορικό κέντρο. Δεν είναι γνωστό πόσοι βρίσκονται ακόμη εκεί", ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Τέτοιου είδους συμβάντα σπανίζουν στην Ταϊλάνδη, εκτός από το νότιο άκρο της όπου εδώ και δεκαετίες δρουν αυτονομιστές αντάρτες.

"Δεν γνωρίζουμε γιατί το έκανε. Φαίνεται ότι τρελάθηκε", είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας αναφερόμενος στον δράστη, τον Τζακραπάντ Τόμα.



Νωρίτερα ο στρατιώτης είχε αναρτήσει στο Facebooκ ένα μήνυμα όπου ανέφερε ότι "ο θάνατος είναι αναπόφευκτος για όλους" και μια φωτογραφία, πιθανότατα του δικού του χεριού να κρατά ένα όπλο. Κάποια στιγμή, αφού είχε ξεκινήσει να πυροβολεί, ανήρτησε το μήνυμα "Να τα παρατήσω;" και στη συνέχεια ο λογαριασμός του έκλεισε.

Ο Τζακραπάντ Τόμα φέρεται ότι άνοιξε πυρ σε διάφορα σημεία της πόλης, η οποία απέχει 250 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μπανγκόκ.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt