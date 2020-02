Οι δυνάμεις του Άσαντ βομβάρδισαν αεροδρόμιο που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι ως βάση

Μαχητικά αεροσκάφη των δυνάμεων του προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, βομβάρδισαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο, Ταφτανάζ, στην επαρχία Ιντλίμπ, την Πέμπτη, λίγες μόνο ώρες μετά την δημιουργία πρόχειρης στρατιωτικής βάσης από τον τουρκικό στρατό.

Μια δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Άγκυρα, κατέστησε σαφές ότι η Τουρκία αναμένει από τη Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις του συριακού καθεστώτος στην Ιντλίμπ. Μια ρωσική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί την Τουρκία για να συζητήσει την κατάσταση στην Ιντλίμπ, πρόσθεσε. Οι πρόεδροι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν μετά από αυτό εάν κριθεί απαραίτητο.

#Idlib

Airstrikes on towns and villages surrounding Saraqeb have been non stop for the past days. This clip shows some of the airstrikes from today targeting several areas including Sarmeen, Saraqeb, Qmaynas, Taftanaz, Nayrab in the eastern countryside of Idlib city. pic.twitter.com/0Y3pa8c770