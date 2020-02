Νέος πρόεδρος του EWG ο Τόμας Σαρανχέιμο

Ο Φινλανδός Τόμας Σαρανχέιμο εξελέγη νέος πρόεδρος του Euro Working Group (EWG) στην θέση του Ολλανδού Χανς Βίλμπριφ που παραιτήθηκε πρόσφατα , όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

"Το επόμενο Eurogroup στις 17 Φεβρουαρίου θα αποφασίσει την επίσημη τοποθέτηση του", αναφέρει ο Σεντένο στον λογαριασμό του στο Twitter. "Μια γρήγορη απόφαση θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε την απαιτητική ατζέντα που έχουμε για την ενίσχυση του ευρώ", πρόσθεσε.

I was informed of the decision of EWG members to elect Tuomas Saarenheimo as their new president. The upcoming #Eurogroup on 17 of February will decide on the formal appointment. Swift decision-making will help us to deliver on our demanding agenda to strengthen the #euro. pic.twitter.com/MBRMjkCTJa