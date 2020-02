LNA: Το αμερικανικό Κογκρέσο απέστειλε πρόσκληση σε αντιπροσωπεία του Χαφτάρ

Εντατικοποιεί το αμερικανικό Κογκρέσο τις επαφές του με τους αντιπάλους της Άγκυρας στη βόρεια Αφρική, καθώς η ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων φέρεται να απέστειλε πρόσκληση στο, προσκείμενο προς τον Εθνικό Λιβυκό Στρατό του στρατάρχη Χαφτάρ, κοινοβούλιο της Λιβύης, το οποίο εδρεύει στο Τομπρούκ, στα ανατολικά της χώρας, και βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την διεθνώς αναγνωρισμένη (και στενά υποστηριζόμενη από την Άγκυρα) κυβέρνηση Σάρατζ στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με τον ανεπίσημο λογαριασμό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού στο Twitter, στην αμερικανική πρόσκληση θα ανταποκριθεί αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον "πρωθυπουργό” Αμπντουλάχ Αλ-Θάνι, και τον "υπουργό Εξωτερικών” Αμπντουλ Χάντι Αλ-Χαβάι, οι οποίοι θα αναπτύξουν "το όραμα της κυβέρνησης της Λιβύης, για επίλυση της κρίσης”.

