Η Γερουσία των ΗΠΑ αθώωσε τον Τραμπ από τις κατηγορίες

Ακόμα μία νίκη σημείωσε πριν από λίγη ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ενάντια στους Δημοκρατικούς, καθώς η Γερουσία τον αθώωσε, όπως αναμενόταν, από την κατηγορία για κατάχρηση εξουσίας, κατά την ολοκλήρωση της ιστορικής δίκης με το ερώτημα της καθαίρεσής του.

Στην πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες επί των δύο κατηγοριών που απήγγειλε η Βουλή των Αντιπροσώπων στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, 52 από τους 100 γερουσιαστές, έκριναν αθώο τον Τραμπ από αυτή την κατηγορία.

Το πρώτο άρθρο της κατηγορίας κατηγορούσε το Trump ότι "χρησιμοποίησε τις εξουσίες του αξιώματός του" για να ζητήσει "την παρέμβαση μιας ξένης κυβέρνησης... στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2020".

Chief Justice John Roberts announces the vote total after the Senate votes to acquit President Trump on the charge of abuse of power https://t.co/V0ljfaZqZV pic.twitter.com/SWYlUE5FTp