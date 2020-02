Αεροσκάφος με 177 επιβάτες κόπηκε στα τρία στην Κωνσταντινούπολη - Στους 120 οι τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:27

Ένα αεροσκάφος της Pegasus Αirlines κόπηκε στα τρία, στο αεροδρόμιο Sabiha Gökçen της Κωνσταντινούπολης.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul airport #Turkey #Istanbul pic.twitter.com/o98TuYQ5R9