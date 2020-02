Στρατιώτες των ΗΠΑ εμπόδισαν Ρώσους να φτάσουν σε πετρελαιοπηγή στη Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εμπόδισαν ένα κονβόι των ρωσικών δυνάμεων, από το να περάσει έναν δρόμο που οδηγεί στην πόλη Rumaila στην επαρχία Al-Hasakah, βορειοανατολικά της Συρίας, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Αυτή είναι η πέμπτη φορά που τα αμερικανικά στρατεύματα έχουν εμποδίσει ρωσικές περιπολίες στο βορρά, ανατολικά και δυτικά της Al-Hasakah.

US troops on Tuesday stopped a Russian convoy in Syria from reaching the border with Iraq, according to the Syrian Observatory For Human Rights.



Another incident earlier this week saw US troops in Eastern Syria block Russian soldiers from advancing towards the Rumaila oil field. pic.twitter.com/sx0C5fIFok