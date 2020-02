Σκληρή μάχη στην Ιντλίμπ: Συριακές και τουρκικές δυνάμεις ξεκίνησαν τις επιθέσεις στην Σαρακέμπ

Τουρκικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σήμερα μέσα στην πόλη Σαρακέμπ, η οποία αποτελεί τον επόμενο στόχο της στρατιωτικής επιχείρησης του συριακού καθεστώτος στην επαρχία Ιντλίμπ, υποστηρίζει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στα μέτωπα της Συρίας από την έναρξη του πολέμου, ανήρτησε φωτογραφίες που υποτίθεται ότι δείχνουν τουρκικά στρατιωτικά οχήματα μέσα στην πόλη.

#Syria #Idlib

Pics showing the already unuseful #Turkish observation post in Eastern Saraqib (aka Saraqeb). pic.twitter.com/HtZbqRefAT