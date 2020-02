Παταγώδης αποτυχία οι εκλογές των Δημοκρατικών στην Αϊόβα - "Τρολάρει" ο Τραμπ στο Twitter

Κι όμως η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προκριματικών εκλογών στην Αϊόβα, με στόχο την ανάδειξη του υποψηφίου που θα εκπροσωπήσει τους Δημοκρατικούς απέναντι στον Ρεπουμπλικανό, Ντόναλντ Τραμπ, στις εκλογές 3ης Νοεμβρίου, εξελίχθηκε σε φιάσκο, καθώς δεν ανακοινώθηκαν ποτέ! Το Δημοκρατικό Κόμμα της πολιτείας δήλωσε ότι ένα "τεχνικό ζήτημα” προκάλεσε "ασυνέπειες” σε ορισμένα στοιχεία.

Καθώς η μάχη του κόμματος για να βγάλει τα αποτελέσματα συνεχιζόταν την Τρίτη το πρωί, οι κορυφαίοι υποψήφιοι στην Αϊόβα -γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο πρώην δήμαρχος Πιτ Μπούτιτζιτζ και η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν-, άρχισαν να θριαμβολογούν και να προδικάζουν τη νίκη τους και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στις εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου στο New Hampshire.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα) τη Δευτέρα, με τους ψηφοφόρους να παραμένουν αναποφάσιστοι μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μέχρι τις 11.30 μ.μ., η εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος της Αϊόβα, Μάντι ΜακΚλουρ, δήλωσε ότι το κόμμα "διαπίστωσε ασυνέπειες στην αναφορά τριών σετ αποτελεσμάτων".

Πρόσθεσε ότι "εκτός από τα συστήματα τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την κατανομή των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιούμε επίσης φωτογραφίες αποτελεσμάτων και χαρτί για να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα αποτελέσματα ταιριάζουν και διασφαλίζουν ότι υπάρχει εμπιστοσύνη και ακρίβεια στους αριθμούς που αναφέρουμε".

"Αυτό είναι απλώς ένα θέμα αναφοράς, δεν 'έπεσε' η εφαρμογή, ούτε υπήρξε χακάρισμα. Τα υποκείμενα δεδομένα και τα ίχνη χαρτιού είναι αξιόπιστα και απλά θα χρειαστεί χρόνος για την περαιτέρω αναφορά των αποτελεσμάτων", δήλωσε η ΜακΚλουρ.

Μια πηγή δήλωσε στο NBC News ότι οι τεχνικές δυσλειτουργίες αφορούν μια εφαρμογή για την αναφορά αποτελεσμάτων και μια εφεδρική τηλεφωνική γραμμή για την αναμετάδοση πληροφοριών, η οποία ήταν "καταστροφή".

Αυτό φυσικά έσπευσε να το εκμεταλλευτεί ο Ντόναλντ Τραμπ και με tweet του χλεύασε και τη διαδικασία και την ικανότητα των Δημοκρατικών. Πώς να άφηνε μια τέτοια ευκαιρία ανεκμετάλλευτη; "Αναμφισβήτητα οι προκριματικές στην Αιόβα ήταν μία καταστροφή. To μόνο άτομο που μπορεί να διεκδικήσει μια πολύ μεγάλη νίκη στην Αϊόβα είναι ο Τραμπ", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόλαντ Τραμπ στο Twitter.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is "Trump”.