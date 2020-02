Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στο Τέξας: Δύο νεκροί κι ένας τραυματίας

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του περιστατικού με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε κάμπους του πανεπιστημίου A&M στο Τέξας των ΗΠΑ.

There have been 2 confirmed deaths. The third victim has been taken to the hospital for treatment. UPD has stationed officers throughout campus, including all key gathering points, for the safety of the campus community.



We will continue to share updates as they are available.