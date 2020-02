Προσγειώθηκε επιτυχώς το Boeing της Air Canada: Βίντεο-σοκ από το αποκολληθέν κομμάτι στον κινητήρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:28

Το αεροσκάφος Boeing 767 της εταιρείας Air Canada, με 130 επιβάτες, που αντιμετώπιζε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα με το σύστημα προσγείωσης του κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Αδόλφο Σουάρεθ Μπαράχας της Μαδρίτης.

Ο κυβερνήτης είχε ενημερώσει τον πύργο ελέγχου 30 λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους για το τεχνικό πρόβλημα, ζητώντας να του δώσουν διάδρομο για κατεπείγουσα προσγείωση, σύμφωνα με την ΑΕΝΑ, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου.

Στη συνέχεια έκανε κύκλους πάνω από την περιοχή της Μαδρίτης προκειμένου να εξαντλήσει καύσιμα για να μειώσει το βάρος του πριν την αναγκαστική προσγείωση.

Μάλιστα, σύμφωνα με ξένα πρακτορεία, ένα μαχητικό F-18 πέταξε κοντά στο Boeing προκειμένου να αξιολογήσει τις ζημιές στο σύστημα προσγείωσης. Βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter από επιβάτες της πτήσης δείχνει το μαχητικό να συνοδεύει το αεροπλάνο.

F-18 fighter jet escorts #AirCanada Boeing, which reportedly carries 128 passengers, ahead of emergency landing in #Madrid airport



