Λονδίνο: 19χρονος τζιχαντιστής ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην περιοχή Streatham του Λονδίνου όταν ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε σε πολίτες, τραυματίζοντας τρεις, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης είναι ο 19χρονος τζιχαντιστής Sudesh Amman ο οποίος είχε αποφυλακιστεί μόλις πριν από λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του για παράπτωμα που συνδέεται με την τρομοκρατία. Ο Sudesh είχε φυλακιστεί το 2018, σε ηλικία 18 ετών τότε, με την κατηγορία διακίνησης τρομοκρατικού υλικού και συλλογής πληροφοριών προς χρήση σε τρομοκρατικές επιθέσεις.

Το διάστημα της σύλληψής του ήταν φοιτητής και είχε ανεβάσει σε εφαρμογή μηνυμάτων σε κινητό ένα περιοδικό της Αλ Κάιντα, στο οποίο έγραφε "το Ισλαμικό κράτος είναι εδώ και θα μείνει", όπως και βίντεο με αποκεφαλισμούς προς την κοπέλα του. Η σύλληψή του είχε γίνει από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας, μετά από έρευνα για τις διαδικτυακές του δραστηριότητες.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία, που δεν έχει επιβεβαιώσει το όνομα του δράστη, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η επίθεση ήταν "ισλαμιστικού χαρακτήρα" και ότι ο δράστης έφερε πάνω του έναν ψεύτικο "μηχανισμό". Διευκρίνισε ότι πράκτορες αντιτρομοκρατικής μονάδας βρίσκονταν εκεί "στο πλαίσιο μιας προληπτικής επιχείρησης", υποδηλώνοντας ότι ο δράστης της επίθεσης παρακολουθείτο, όπως είχαν μεταδώσει βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

"Ένας μηχανισμός βρέθηκε πάνω στο σώμα του ύποπτου, τον οποίο παρακολουθούσαν ειδικοί αστυνομικοί. Διαπιστώθηκε γρήγορα ότι πρόκειται για ψεύτικο μηχανισμό", δήλωσε η Λούσι Ντ΄Ορσι, αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

"Το περιστατικό κρίθηκε γρήγορα ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια ισλαμιστικού χαρακτήρα", ανέφερε σε ανακοίνωση.

Ματσέτα και κάνιστρα

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε σε βρετανικά μέσα πως είδε "έναν άνδρα που κρατούσε μια ματσέτα και είχε πάνω στο στήθος του ασημένια κάνιστρα να καταδιώκεται από έναν μυστικό αστυνομικό". Στη συνέχεια, ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί και ο δράστης έπεσε νεκρός. Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες που διακινούνται στα social media, ο δράστης φώναζε "Αλλάχ Ακμπάρ" ("ο Αλλάχ είναι μεγάλος"). Εν τω μεταξύ, μυστήριο επικρατεί με μια βαλίτσα που φέρεται να κρατούσε ο δράστης. Μάρτυρες υποστηρίζουν πως η αστυνομία τούς ζήτησε να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί οι αρχές φοβήθηκαν πως ο δράστης μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο δράστης φορούσε ένα ψεύτικο γιλέκο αυτοκτονίας, πρακτική που είχε επαναληφθεί σε προηγούμενα τρομοκρατικά χτυπήματα, όπως στη Γέφυρα του Λονδίνου το 2017 και το 2019.

Ήταν υπό παρακολούθηση ο δράστης

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού που χαρακτηρίστηκε "τρομοκρατικό" στο νότιο Λονδίνο σήμερα, ήταν "υπό ενεργή αστυνομική παρακολούθηση", μετέδωσε το δίκτυο Sky News.

"Καταλαβαίνω ότι το άτομο αυτό ήταν υπό ενεργή αστυνομική παρακολούθηση τη στιγμή του συμβάντος", έγραψε στο Twitter ο ανταποκριτής του Sky News αρμόδιος για θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Εικόνες που ανέβασαν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει στο σημείο της επίθεσης. Η περιοχή αποκλειστηκε από τις αρχές για λόγους ασφαλείας.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται δύο και πλέον μήνες μετά μια επίθεση με μαχαίρι στην οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γέφυρα του Λονδίνου, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, και η οποία οδήγησε τη συντηρητική κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον να ανακοινώσει αυστηρότερη αντιτρομοκρατική νομοθεσία.

Μπόρις Τζόνσον: Η σκέψη μου είναι μαζί με τους τραυματίες

Για το περιστατικό στο νότιο Λονδίνο τοποθετήθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον με ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Τζόνσον ευχαριστεί τις δυνάμεις ασφαλείας που μετέβησαν στο σημείο σε αυτό το περιστατικό που σχετίζεται με την τρομοκρατία, σημειώνοντας πως η σκέψη του είναι με τους τραυματισμένους και τις οικογένειές τους.

Ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν έγραψε ότι οι σκέψεις του είναι στους "τραυματίες και σε όσους επλήγησαν" και ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων για την αφοσίωσή τους και την άμεση επέμβασή τους.

Σαντίκ Χαν: Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες να διαταράξουν τον τρόπο ζωής μας

Δεν θα επιτρέψουμε στους τρομοκράτες να διαταράξουν τις ζωές μας, ανέφερε από μέρους του ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Χαν. Αφού ευχαρίστησε, με τη σειρά του, τις δυνάμεις ασφαλείας, σημείωσε πως βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρχές για οτιδήποτε νεότερο.

