Κίνα: Στους 171 οι νεκροί από τον κοροναϊό

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι το σύνολο των θανάτων που οφείλονται σε επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού αυξήθηκε κατά 38 για να φθάσει τους 171, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 1.700 και πλέον.

Η επιτροπή διευκρίνισε σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ότι έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 8.200 κρούσματα του νέου κοροναϊού και υπάρχουν επίσης άλλα 12.167 ύποπτα κρούσματα.

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές στη Χουμπέι έκαναν λόγο για 37 νέους θανάτους και 1.032 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε αυτή την επαρχία, εστία της μόλυνσης του αποκαλούμενου 2019-nCoV.

Η Κίνα είναι βέβαιη ότι μπορεί να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους μετάδοσης του νέου κοροναϊού στα αεροπλάνα και ο μικρός αριθμός κρουσμάτων που αναφέρθηκαν εκτός της χώρας δείχνει ότι το Πεκίνο μπορεί να ελέγχει την εξάπλωσή του, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο Τσου Τάο, ένας διευθυντής την Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την τακτική ενημέρωσή τους σχετικά με τον ιό ότι οι ξένες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ακυρώσει πτήσεις τους για την Κίνα, ανταποκρίνονται σε μια αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς.

Στις αεροπορικές εταιρείες αυτές ήρθε να προστεθεί και ο εθνικός αερομεταφορέας του Ισραήλ, η El Al, η οποία ανέστειλε τις πτήσεις της για την Κίνα μέχρι τις 25 Μαρτίου.

Η Βρετανία έχει καθυστερήσει την προγραμματισμένη απομάκρυνση των πολιτών της από την πληγείσα από τον ιό κινεζική πόλη Ουχάν επειδή ακόμη δεν έχει λάβει τις απαιτούμενες άδειες από τις κινεζικές αρχές για να αναχωρήσει μια πτήση.

Η υπηρεσία δίωξης της διαφθοράς της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβληθούν αυστηρές ποινές στους αξιωματούχους και τους δημόσιους λειτουργούς για παραμέληση ή παράλειψη καθηκόντων τους στην καταπολέμηση της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός.

Η Κεντρική Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της ότι όποιος δημόσιος λειτουργός δεν εκτελεί αποτελεσματικά τις εντολές του προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την αντιμετώπιση του ιού θα τιμωρείται.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι θα επιβάλλονται επίσης ποινές σε όσους κακοδιαχειρίζονται κονδύλια για την αντιμετώπιση της επιδημίας καθώς και υλικό.

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες των κινεζικών Αρχών για εγκλωβισμένους Έλληνες κοντά στην περιοχή Ουχάν. Τουλάχιστον τρεις Έλληνες υπήκοοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Κίνα λόγω του κοροναϊού: δύο στην επαρχία Ουχάν και ένας στην επαρχία Γουμπέι.

O Alpha εντόπισε τον εγκλωβισμένο Έλληνα Γιάννη Μερσινιά που έχει παγιδευτεί εδώ και τέσσερις μέρες στην επαρχία Γουμπέι, σε μια πόλη που απέχει 330 χιλιόμετρα από τη Ουχάν.

"Ο κόσμος δεν μπορεί να φύγει, δεν υπάρχουν τρένα, δεν υπάρχουν λεωφορεία, δεν υπάρχουν αεροπλάνα. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Εστιατόρια δεν δουλεύουν, ξενοδοχεία δε λειτουργούν. Πρόκειται για μία άδεια πόλη" δήλωσε ο κ. Μεσσηνιάς, μιλώντας στον "Alpha". "Ήμουν για αναψυχή και εργασία, παράλληλα. Και δυστυχώς μπλέχτηκα εδώ" πρόσθεσε ο κ. Μεσσηνιάς, σημειώνοντας ακόμη ότι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής "φορούν μάσκες και πλένουν τα χέρια τους".

Παράλληλα διαβεβαίωσε πως η ελληνική πρεσβεία στο Πεκίνο κάνει ό,τι μπορεί, προκειμένου να καταφέρει να αποχωρήσει από την Κίνα και να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να αποφανθεί εάν η επιδημία αποτελεί ή όχι απειλή διεθνούς ανησυχίας.

Την ανακοίνωση της νέας συνεδρίασης έκανε ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Tedros Adhanom Ghebreyesus, ο οποίος μετά την επιστροφή του από την Κίνα θεώρησε πως ήταν επιτακτική η ανάγκη σύγκλησης άλλης μίας συνεδρίασης, της τρίτης κατά σειρά, εξαιτίας της εξάπλωσης του κοροναϊού εκτός Κίνας.

"Αποφάσισα να συγκαλέσω εκ νέου αύριο την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού για τον νέο κοροναϊό (2019-nCoV) προκειμένου να με ενημερώσει εάν η υφιστάμενη επιδημία συνιστά μια έκτακτη ανάγκη διεθνούς ανησυχίας " έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter.

I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol