Λιβύη: Τουρκικές φρεγάτες στα ανοιχτά της Τρίπολης

Δύο φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας έκαναν την εμφάνιση τους ανοιχτά της πρωτεύουσας της Λιβύης Τρίπολης, όπου εδρεύει η Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης (GNA) του πρωθυπουργού Φαγέζ αλ Σάρατζ.

Η τελευταία έχει υπογράψει πρόσφατα μνημόνια συνεννόησης με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, τα οποία καταδικάζονται ως άκυρα και απαράδεκτα από την Ελλάδα, ενώ έχουν δεχθεί "πυρά" και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι φρεγάτες ήταν ορατές από την ακτή και το Libya Review έδωσε στη δημοσιότητα σχετικές φωτογραφίες.

Two Turkish Navy Gabya class frigates have appeared off the coast Libyan capital Tripoli. #Libya pic.twitter.com/guF1PtfASL

Σε ανεπίσημο λογαριασμό στο Twitter του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), ο οποίος πολεμά για την ανατροπή της κυβέρνησης Σάρατζ και έχει ως επικεφαλής του τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ, αναφέρεται εξάλλου, με επίκληση πηγών των υπηρεσιών Πληροφοριών του: "Τουρκικές μονάδες και άρματα μάχης αποβιβάστηκαν στην Τρίπολη και με προστασία από τις ταξιαρχίες Αλναβάσι και Αλράντα κινούνται προς την αεροπορική βάση της Μιτίγκα".

Intelligence Reports :

Turkish unites and tanks have landed in #Tripoli with the protection of AlNawasi and AlRada and moving to Maitiga airbase #GNA .#Libya #Algeria #Tunisa #Egypt #Greece #Itlay #France.