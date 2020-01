Το "ειρηνευτικό σχέδιο" του Τραμπ: Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:09

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για "μια ρεαλιστική λύση δύο κρατών" για την επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, η οποία ωστόσο τόνισε πως θα θέτει ως όρο στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους εκ των άλλων μια "σαφή απόρριψη της τρομοκρατίας", ενώ θα ορίζει την Ιερουσαλήμ ως την "αδιαίρετη πρωτεύουσα του Ισραήλ".

"Το όραμά μου είναι μια ευνοϊκή ευκαιρία και για τις δύο πλευρές, μια ρεαλιστική λύση δύο κρατών που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ένα παλαιστινιακό κράτος για την ασφάλεια του Ισραήλ", δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο στην τελετή παρουσίασης του πολυαναμενόμενου σχεδίου, κάνοντας λόγο για ένα "τεράστιο βήμα προς την ειρήνη", το οποίο θα αποτελέσει μια βάση για απευθείας διαπραγματεύσεις.

I will always stand with the State of Israel and the Jewish people. I strongly support their safety and security and their right to live within their historical homeland. It's time for peace! pic.twitter.com/lKwQ9IKTUG