Οκτώ νεκροί στην Αλαμπάμα: Πυρκαγιά σε αποβάθρα στον ποταμό Τενεσί

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, σε μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε δεκάδες σκάφη, αγκυροβολημένα σε μια προβλήτα στον ποταμό Τενεσί, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, όπως έγινε γνωστό από την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

"Προς το παρόν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι έχουμε οκτώ νεκρούς", είπε στους δημοσιογράφους ο Τζιν Νίκλαους, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στην κωμόπολη Σκότσμπορο.

#BREAKING Heavy law enforcement presence at the docks near KC’s BBQ at Jackson County Park in Scottsborro. There are several fire engines, ambulances and agencies here. I am working to get information from law enforcement. Will update on this thread. pic.twitter.com/oPQ2mcz6IK