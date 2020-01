Ο Τραμπ διαψεύδει τις δηλώσεις Μπόλτον για το "πάγωμα" της βοήθειας προς την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε σήμερα ότι έθεσε όρο για τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ένα ερώτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας καθαίρεσής του, για τη διενέργεια έρευνας για πολιτικό αντίπαλό του, όπως δηλώνει σε ένα χειρόγραφο ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον.

"Δεν είπα ΠΟΤΕ στον Τζον Μπόλτον ότι η βοήθεια στην Ουκρανία συνδεόταν με τις έρευνες για τους Δημοκρατικούς, περιλαμβανομένων των Μπάιντεν", έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

"Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν παραπονέθηκε γι' αυτό την ώρα του πολύ δημόσιου τερματισμού του", επέμεινε, κατηγορώντας τον πρώην σύμβουλό του, που αποπέμφθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ότι μοναδικός σκοπός του είναι "να πουλήσει ένα βιβλίο".

