Τουρκία: Εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες στα συντρίμμια - Στους 38 οι νεκροί του φονικού σεισμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:35

Μια γυναίκα και το μικρό παιδί της ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα ενός κτιρίου που κατέρρευσε, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 βαθμών που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ της ανατολικής Τουρκίας.

Οι νεκροί από την καταστροφή ανέρχονται στους 38, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων AFAD. Οι 34 από αυτούς σκοτώθηκαν στο Ελαζίγ και οι υπόλοιποι στη γειτονική επαρχία Μαλάτεια. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.600 ενώ 45 άνθρωποι είχαν ανασυρθεί ζωντανοί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

Μεταξύ των διασωθέντων είναι και μια 35χρονη γυναίκα με τη μικρή κόρη της, στη συνοικία Μουσταφά Πασά του Ελαζίγ. Οι διασώστες, που άκουσαν τις κραυγές τους, χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να τις φτάσουν, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αφού η θερμοκρασία στην περιοχή έφτανε ακόμη και τους -4 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα τουρκικά μμε.

"Μ’ ακούτε; Ερχόμαστε. Θα σας σώσουμε", ακούγεται να λέει ένας διασώστης στη μητέρα, στις εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση. "Παρακαλώ, βγάλτε με, δεν αντέχω άλλο. Πάρτε την κόρη μου. Δεν είμαι τίποτα χωρίς το παιδί μου", απαντά η γυναίκα.

Ο σύζυγός της 35χρονης σκοτώθηκε.

WATCH: A rescue worker speaks to a woman named Azize, who was trapped under rubble from a 6.8 magnitude earthquake in Turkey.



Search and rescue efforts are underway after at least 22 people were killed and more than 1,100 injured from the earthquake. https://t.co/V0y1FHO0vp pic.twitter.com/8cn2tFuJ9j