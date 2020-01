Τουρκία: Εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες στα συντρίμμια - Στους 35 οι νεκροί του φονικού σεισμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:38

Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες εξανεμίζονται, μετά τον εντοπισμό από τους διασώστες πτωμάτων στα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στην Ελαζίγ από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 βαθμών που έπληξε την ανατολική Τουρκία, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 35 ανθρώπους.

Στη συνοικία Σουρσουρού της Ελαζίγ, σε κοντινή απόσταση από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, οι ομάδες διάσωσης βρήκαν τρεις ανθρώπους νεκρούς στα χαλάσματα μιας πολυκατοικίας που κατέρρευσε.

Μόλις έμαθαν ότι ένας από τους συγγενείς τους βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων, γυναίκες που περίμεναν σε κοντινή απόσταση κάποιο νέο για τους δικούς τους, ξέσπασαν σε κλάματα, περιγράφει ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Όπως έγινε γνωστό από τον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται προσωρινά σε 35 και περισσότεροι από 1.600 είναι οι τραυματίες. Πάνω από 100 άνθρωποι παραμένουν υπό νοσηλεία, οι 13 σε σοβαρή κατάσταση.

WATCH: A rescue worker speaks to a woman named Azize, who was trapped under rubble from a 6.8 magnitude earthquake in Turkey.



Search and rescue efforts are underway after at least 22 people were killed and more than 1,100 injured from the earthquake. https://t.co/V0y1FHO0vp pic.twitter.com/8cn2tFuJ9j