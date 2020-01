Ξεκίνησε την παρθενική πτήση του το 777Χ της Boeing

Το νέο αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων της αεροπορικής εταιρείας Boeing, το 777Χ, απογειώθηκε σήμερα από το αεροδρόμιο Πέιν του Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, για το παρθενικό του ταξίδι.

Η πτήση αυτή θα είναι η πρώτη μιας σειράς δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν για να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια το αεροσκάφος.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M