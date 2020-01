Νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Τουρκία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:12

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Τουρκία, μετά τον χθεσινό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ, που προκάλεσε τον θάνατο 22 ανθρώπων στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (ESMC), ο νέος σεισμός είναι της τάξης των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και το επίκεντρό του βρίσκεται 106 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ντιγιάρμπαγκιρ.

Felt #earthquake (#deprem) M5.2 strikes 106 km NW of #Diyarbakır (#Turkey) 6 min ago. Please report to: https://t.co/9UQxowwNJy pic.twitter.com/Fl34NDILqb