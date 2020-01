Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Σι Τζινπίνγκ για τις προσπάθειες καταπολέμησης του κοροναϊού

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τρόμπ ευχαρίστησε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ για τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα του για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κοροναϊού, μέσω ανάρτησσής του στο twitter.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ έγραψε στο twitter: Η Κίνα εργάζεται πολύ σκληρά για να περιορίσει τον κοροναϊό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους και τη διαφάνεια. Όλα θα πάνε καλά. Ειδικότερα, εξ ονόματος του Αμερικανικού Λαού, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σι!

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!