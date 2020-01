Σεισμός στην Τουρκία: Τουλάχιστον 18 νεκροί και 553 τραυματίες λέει το Υπουργείο Υγείας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 00:44

Ισχυρότατος σεισμός σημειώθηκε ελάχιστα λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, στην επαρχία Ελαζίγ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στο χωριό Σιβρίτζε, ανατολικά της Μαλάτια και βορειοδυτικά του Ντιγιάρμπακιρ, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε μόλις στα 2 χιλιόμετρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανακοίνωσε ότι υπάρχουν νεκροί στις πόλεις Μαλάτια και Ελάζιγ. Τόνισε ότι τα σωστικά συνεργεία είναι καθ΄ οδόν.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς, καθώς ο βαλής της Μαλάτιας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν πέντε νεκροί στην επαρχία, ενώ το Ιατρικό Επιμελητήριο του Ελάζιγ ανακοίνωσε 27 νεκρούς στην πόλη.

Ενώ η Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) ανακοίνωσε νωρίτερα πως έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 14 άνθρωποι.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 300.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Τουρκίας, υπάρχουν 18 νεκροί (5 στη Μαλάτια και 13 στο Ελαζίγ) και 553 τραυματίες (148 στη Μαλάτια και 405 στο Ελαζίγ).

Οι φόβοι εντείνονται, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν πολλά χωριά στην περιοχή που δεν μπορούν να προσεγγιστούν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, επισήμανε ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης, εφόσον χρειαστεί.

Το γεγονός του ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός, τον έκανε αισθητό στον Λίβανο, το Ιράκ και τη Συρία.

