Viral το βίντεο με την Μέρκελ: Κάνει σαν παιδί με τα δώρα που της έδωσε ο Ερντογάν

Το παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ, φτιάχτηκε για έναν και μόνο λόγο από τους Οθωμανούς αυτοκράτορες. Για να εντυπωσιάζει τους Ευρωπαίους και λοιπούς ηγέτες που επισκέπτονταν την αυτοκρατορία. Στο ίδιο μοτίβο, σαν άλλος Οθωμανός αυτοκράτορας, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε δώρο στη Γερμανίδα καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ, μετά την τελετή έναρξης στο τουρκο-γερμανικό πανεπιστήμιο έναν εντυπωσιακό καθρέφτη και ένα κράνος.

Παρόμοιοι καθρέφτες σε ακριβά πλαίσια και κράνη χρησιμοποιήθηκαν στα παλάτια και συμβολίζουν τη δύναμη, την πολυτέλεια και τον πλούτο.

Η Γερμανίδα καγκελάριος, όμως, καίτοι "γερόλυκος" της πολιτικής, έπεσε στην παγίδα και όχι μόνο εντυπωσιάστηκε, αλλά προκάλεσε και σχετικό σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανά τον κόσμο, με τον τρόπο που αντιδρά στα δώρα του Τούρκου παμπόνηρου ηγέτη.

