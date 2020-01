"Ζωγράφισε" ο Τραμπ: Μπέρδεψε τον πρόεδρο του Ιρακινού Κουρδιστάν με τον αρχηγό των SDF

Για να το θέσουμε σε πολιτικώς ορθό πλαίσιο, ας πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μας έχει συνηθίσει σε... ομορφιές.

Ακόμα μία φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ, έδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται ποιον έχει απέναντί του, αρκεί να πει αυτά που πρέπει. Του είπαν λοιπόν ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Κουρδιστάν. Οπότε μάλλον στο μυαλό του, έφερναν στροφές οι λέξεις "Τουρκία", "ασφαλής ζώνη", "πετρέλαιο".

Έτσι, θεωρώντας ότι απέναντί του βρίσκεται το ψυχοπαίδι του Αμπντουλάχ Οτζαλάν και ηγέτης των Αμυντικών Δυνάμεων της Συρίας (SDF), Μαζλούμ Κομπάνι, τον ευχαρίστησε για τα όσα έχει κάνει για να κρατήσει την ασφαλή ζώνη... ασφαλή.

Το θέμα βέβαια είναι ότι απέναντί του βρισκόταν ο ηγέτης του αυτόνομου Ιρακινού Κουρδιστάν, Νεσιρβάν Μπαρζάνι, ο οποίος τον κοιτάει, χαρίζοντας ένα μικρό ανεπαίσθητο μειδίαμα.

EMBARRASSING, Trump thinks president of Iraq Kurdistan @IKRPresident is the commander of Syrian SDF @MazloumAbdi! These two are completely different



Trumps says things have turn out great with Turkey in Syria and mistakenly thanks Barzani for keeping "my safe zone” safe. Watch: pic.twitter.com/Xze0s3ZgXF