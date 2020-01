Κοροναϊός: Εννέα νεκροί, 400 κρούσματα στην Κίνα - Πρώτη εμφάνιση και στις ΗΠΑ

Η επιδημία που προκαλεί ο νέος κοροναϊός στην Κίνα έχει στοιχίσει τη ζωή σε συνολικά εννέα ανθρώπους, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από 400 κρούσματα σε 13 επαρχίες, ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι κινεζικές υγειονομικές αρχές, δίνοντας στη δημοσιότητα νέο επίσημο απολογισμό.

Στον επίσημο απολογισμό την Τρίτη γινόταν λόγος για έξι νεκρούς και περίπου 300 κρούσματα.

Ο ιός, ο οποίος μεταδίδεται διά της αναπνευστικής οδού, "ενδέχεται πλέον να προσαρμόζεται, να μεταλλάσσεται και να μεταδίδεται ευκολότερα", ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Εθνικής Επιτροπής Υγείας (σ.σ. η ονομασία του κινεζικού υπουργείου Υγείας) ο Λι Μπιν, υφυπουργός Υγείας της Κίνας.

Πρόκειται για νέο στέλεχος της οικογένειας των κοροναϊών, στην οποία ανήκει επίσης αυτό που προκαλεί το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (ΣΟΑΣ), το οποίο είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 800 ανθρώπους σε διεθνές επίπεδο όταν ξέσπασε επιδημία επίσης στην Κίνα.

China virus toll rises to nine as pandemic fears grow https://t.co/5YW3FzamqF pic.twitter.com/4IS1VwOgxO — Reuters (@Reuters) January 22, 2020

Οι κινεζικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν την επιδημία, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν ήδη ή θα ταξιδέψουν εντός της εβδομάδας αυτής των διακοπών για το κινεζικό σεληνιακό νέο έτος. Ανάμεσα στα μέτρα είναι η απολύμανση και ο εξαερισμός αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, εμπορικών κέντρων.

"Αν χρειαστεί" θα γίνονται θερμομετρήσεις σε "πολυσύχναστες τοποθεσίες", ανέφερε η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

#UPDATE China warns virus could mutate and spread as death toll rises to 9https://t.co/tMXele1XN6



📸 The body temperature of travellers is checked at an exit of a highway in Wuhan pic.twitter.com/FGgxTmgOTV — AFP news agency (@AFP) January 22, 2020

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για να εξετάσει εάν θα πρέπει να κηρυχθεί "κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς εμβέλειας".

Πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ

Ένας άνθρωπος διαγνώστηκε στο Σιάτλ με τον νέο κοροναϊό, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών (CDC).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ασθενής είναι ένας "ταξιδιώτης από την Κίνα".

Το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ανέφερε ότι αναμένει να δει στις ΗΠΑ περισσότερα κρούσματα του νέου κοροναϊού.

Όπως επισημαίνει το CDC, έχει αναπτύξει ένα νέο τεστ, το οποίο επέτρεψε την ταυτοποίηση της παρουσίας του ιού σε έναν επιβάτη που ταξίδευε από την Κίνα στο Σιάτλ και σχεδιάζει να διευρύνει τους ελέγχους στα αεροδρόμια της Ατλάντα και του Σικάγο.

Σύμφωνα με το CDC, πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα που νοσηλεύεται στο Έβερετ, κοντά στο Σιάτλ.

Το πρόσωπο αυτό, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν αποκαλυφθεί, δεν είχε επισκεφθεί καμία από τις αγορές απ’ όπου προήλθαν πολλά κρούσματα στην Ουχάν της Κίνας, όμως είχε μονάχα πάει στην περιοχή, δήλωσε η Νάνσι Μεσόνιερ, η διευθύντρια του Κέντρου Αναπνευστικών Ασθενειών του CDC, σε μια τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.

Ο άνδρας έφθασε στο αεροδρόμιο του Σιάτλ τη 15η Ιανουαρίου με πτήση με ανταπόκριση από την Boυχάν. Δεν είχε παρουσιάσει συμπτώματα κατά την άφιξή του, όμως επικοινώνησε ο ίδιος με τις υπηρεσίες υγείας την Κυριακή μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων. Ένα δείγμα που εστάλη στο CDC επέτρεψε χθες την επιβεβαίωση ότι είχε μολυνθεί από τον νέο ιό, περιέγραψε ο Σκοτ Λιντκουίστ, επιδημιολόγος της πολιτείας της Ουάσιγκτον.

Wuhan: The London-sized city where the virus began https://t.co/Mz9ziCkVEp — BBC News (World) (@BBCWorld) January 22, 2020

"Συνεργάζεται πλήρως" επιβεβαίωσαν οι αρχές. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Providence Regional Medical Center στο Έβερετ. Η κλινική κατάστασή του είναι καλή, διαβεβαίωσε ο Κρις Σπάιτερς, ο υπεύθυνος των υγειονομικών αρχών της κομητείας του Σνόχορνις, βόρεια του Σιάτλ.

Κρούσματα του νέου κοροναϊού έχουν πλέον εντοπιστεί στις ΗΠΑ, στην Ασία (Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Μακάο). Πολλές χώρες του κόσμου με απευθείας ή έμμεσες αεροπορικές συνδέσεις με τη Βουχάν, τη μητρόπολη της κεντρικής Κίνας, ενισχύουν τα μέτρα ελέγχου των επιβατών που φτάνουν από εκεί.

AFP map of China, Japan, Thailand, South Korea, and Wuhan Seafood Market, identified as the centre of an outbreak of a SARS-like virus known as the 2019 Novel Coronavirus pic.twitter.com/BO0HCIcj2P — AFP news agency (@AFP) January 22, 2020

Σιγκαπούρη: Εντατικοί έλεγχοι σε όσους φθάνουν από την Κίνα

Οι αρχές της Σιγκαπούρης ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει έλεγχοι σε όλους τους επιβάτες που φτάνουν από την Κίνα καθώς η πόλη - κράτος ενίσχυσε τα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του νέου κοροναΐου.

Η Σιγκαπούρη ξεκίνησε αυτό τον μήνα να ελέγχει τους επιβάτες που φτάνουν από την κινεζική πόλη Βουχάν, επίκεντρο της επιδημίας.

"Μετά την επιβεβαίωση από τις κινεζικές αρχές ότι ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, το υπουργείο Υγείας της Σιγκαπούρης θα θέσει σε εφαρμογή επιπλέον προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο εισαγωγής του ιού τη Σιγκαπούρη", ανακοίνωσε το υπουργείο αργά το βράδυ της Τρίτης.

Αυστραλία: Δεν είναι φορέας ο άνδρας που τέθηκε σε καραντίνα

Ο άνδρας που έχει τεθεί σε καραντίνα στο σπίτι του στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας δεν είναι φορέας του νέου κινέζικου κοροναϊού, όπως έδειξαν οι εργαστηριακές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο άνδρας αυτός θεωρούταν ύποπτο κρούσμα του νέου κοροναϊού καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα και είχε επιστρέψει πρόσφατα από τη Βουχάν, την κινέζικη πόλη επίκεντρο της επιδημίας.

Εκπρόσωπος των αρχών της πολιτείας Κουίνσλαντ επεσήμανε ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν είναι φορέας του νέου κοροναϊού.

The new virus that has killed nine people is mutating and could spread further, health officials have said.



Thermal imaging equipment is being used to screen passengers for the virus in Wuhan, China.



Get the latest on this story here: https://t.co/76IlRkd5N6 pic.twitter.com/RswWxAHz1p — Sky News (@SkyNews) January 22, 2020

Βόρεια Κορέα: Απαγόρευση εισόδου σε τουρίστες

Αρκετά ξένα ταξιδιωτικά γραφεία ανακοίνωσαν ότι η Βόρεια Κορέα θα απαγορεύει από σήμερα την είσοδο στη χώρα ξένων τουριστών εξαιτίας της επιδημίας του νέου κοροναϊού.

Οι περισσότεροι τουρίστες στη Βόρεια Κορέα προέρχονται από την Κίνα.

Το ταξιδιωτικό γραφείο INDPRK με έδρα την κινέζικη πόλη Νταντόνγκ ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για την απαγόρευση προφορικά χθες Τρίτη. Η εταιρεία ενημερώθηκε ότι η απαγόρευση εισόδου τουριστών από την Κίνα θα τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να δημιουργηθεί εμβόλιο για την αντιμετώπιση του νέου κοροναϊού.

Σύμφωνα με το ίδιο, η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας προετοιμάζει επίσημη ανακοίνωση και θα διευκρινίσει αργότερα πότε θα αρθούν οι περιορισμοί.

Εξάλλου την Τρίτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας μετέδωσαν βίντεο με έναν αξιωματούχο του βορειοκορεατικού υπουργείου Υγείας ο οποίος εξηγούσε τα συμπτώματα του νέου κοροναϊού και έδινε διευκρινίσεις για το ξέσπασμα της επιδημίας στην Κίνα.

Ο αξιωματούχος αυτός δεν αναφέρθηκε σε απαγόρευση εισόδου τουριστών στη Βόρεια Κορέα, αλλά επεσήμανε ότι η χώρα συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από τον νέο κοροναϊό.

"Πολλές χώρες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα για να αποτρέψουν την εξάπλωση αυτού του ιού", τόνισε.

Ο ιός έφτασε στο Μακάο

Το Μακάο, η ημιαυτόνομη επαρχία της Κίνας, ανακοίνωσε σήμερα το πρώτο κρούσμα του κοροναϊού που έχει εμφανιστεί στην Κίνα και ζήτησε από όλους τους εργαζόμενους στα καζίνο να φοράνε μάσκα, προκειμένου να μην εξαπλωθεί η επιδημία.

Η πρώην πορτογαλική αποικία, η μοναδική επαρχία της Κίνας όπου επιτρέπονται τα τυχερά παιχνίδια, προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες από την ηπειρωτική χώρα. Με την έναρξη σε λίγες ημέρες των διακοπών στην Κίνα με την ευκαιρία του νέου έτους, το Μακάο προετοιμάζεται για μεγάλη αύξηση των τουριστών.

Οι αρχές του Μακάο ανακοίνωσαν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού σε μία επιχειρηματία 52 ετών η οποία έφτασε στην επαρχία την Κυριακή με τρένο από τη γειτονική, κινεζική πόλη Ζουχάι.

"Σειρά εργαστηριακών ελέγχων έδειξε ότι ήταν θετική στον κοροναϊό και παρουσίαζε συμπτώματα πνευμονίας", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας του Μακάο Λέι Τσιν-λον.

Η γυναίκα αυτή διέμεινε σε ξενοδοχείο του Μακάο μαζί με δύο φίλους της οι οποίοι πλέον είναι υπό ιατρική παρακολούθηση.

Εξάλλου η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Πολιτισμού του Μακάο, η Άο Ιεόνγκ Ίου, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι σε όλα τα καζίνο θα πρέπει να φορούν μάσκα, ενώ όλοι οι άνθρωποι που εισέρχονται στην επαρχία από την ηπειρωτική Κίνα θα πρέπει να συμπληρώνουν ένα ιατρικό ερωτηματολόγιο.

"Δεν απαγορεύουμε σε ομάδες τουριστών από τη Βουχάν να έρθουν, αλλά ούτε τους ενθαρρύνουμε", εξήγησε. "Ζητάμε από όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία να μας ενημερώνουν ότι φτάνουν ομάδες από τη Βουχάν", πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters, Γαλλικό Πρακτορείο